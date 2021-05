La Giornata mondiale delle api è un’altra occasione per pensare alle nostre follie

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il 20 maggio è laapi. Da un lato è vero che oramai sono talmente tante le giornate dedicate a qualcuno/qualcosa che è come se non si celebrasse più nulla. Una volta c’erano solo le feste della mamma e del papà, adesso nel mondo si celebrano più di centoquaranta giornate mondiali. Sempre nel mese di maggio, ad esempio, e limitandoci agli animali, oltreapi, il 2 c’è quella del tonno, il 21 quella della migrazione dei pesci, il 23 quellatartarughe. Dall’altro lato, vale la pena comunque di soffermarsi su questa particolareper l’importanza che la specie (in realtà ne esistono migliaia di specie) riveste e per la drammaticità del periodo che la stessa sta vivendo. Ormai è accertato che due sono le principali calamità per le ...

Oggi, 20 maggio, le Nazioni Unite celebrano ladell'ape. Da noi sarà ladell'Ape Italiana, sottospecie di ape autoctona propagata in poco più di un secolo su tutto il pianeta: un'ape diffusa, apprezzata e ...L'allarme viene lanciato da Coldiretti in occasione delladelle api istituita dall'Onu, che si festeggia domani, giovedì 20 maggio a livello planetario. L'inverno caldo e la ...Crolla di almeno il 30% la produzione di miele in Italia in un 2021 segnato in media da quasi un evento estremo al giorno tra siccità, bombe d’acqua, violente grandinate e gelo in piena primavera che ...L'iniziativa "Camminare in famiglia" nasce dalla volontà di valorizzare le innumerevoli risorse ambientali, storico e culturali di cui sono ricche le valli del Parco, rendendole fruibili grazie alle t ...