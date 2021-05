La frittata senza uova per una cena super leggera: solo 180 calorie! (Di giovedì 20 maggio 2021) La frittata senza uova per una cena super leggera. Se si può bere una birra senza alcol, perché non si può mangiare una frittata senza uova? Per quanto strano possa sembrare, la cosa è possibile e vi spieghiamo come nelle righe che seguono. La ricetta che vi suggeriamo oggi, infatti, è quella di una ottima frittata-non frittata light, laddove l’aggettivo light si spiega appunto col fatto elementare che di uova non ce n’è nemmeno l’ombra. Ma vediamo la ricetta, come al solito articolata in ingredienti e preparazione. Gli ingredienti Per quattro persone gli ingredienti che servono sono questi: 100 grammi di farina di ceci; 50 grammi di formaggio tagliato a dadini; 40 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 20 maggio 2021) Laper una. Se si può bere una birraalcol, perché non si può mangiare una? Per quanto strano possa sembrare, la cosa è possibile e vi spieghiamo come nelle righe che seguono. La ricetta che vi suggeriamo oggi, infatti, è quella di una ottima-nonlight, laddove l’aggettivo light si spiega appunto col fatto elementare che dinon ce n’è nemmeno l’ombra. Ma vediamo la ricetta, come al solito articolata in ingredienti e preparazione. Gli ingredienti Per quattro persone gli ingredienti che servono sono questi: 100 grammi di farina di ceci; 50 grammi di formaggio tagliato a dadini; 40 ...

Advertising

lorenzmariapia : RT @DiPint3: Vorrei ricordare ai campioni di gira frittata, che chi entra in un altro Paese, senza documenti validi è un clandestino. Gli i… - Beatric72980398 : RT @DiPint3: Vorrei ricordare ai campioni di gira frittata, che chi entra in un altro Paese, senza documenti validi è un clandestino. Gli i… - Isabel57542420 : RT @DiPint3: Vorrei ricordare ai campioni di gira frittata, che chi entra in un altro Paese, senza documenti validi è un clandestino. Gli i… - StefaniaVaselli : RT @DiPint3: Vorrei ricordare ai campioni di gira frittata, che chi entra in un altro Paese, senza documenti validi è un clandestino. Gli i… - cri11 : RT @DiPint3: Vorrei ricordare ai campioni di gira frittata, che chi entra in un altro Paese, senza documenti validi è un clandestino. Gli i… -