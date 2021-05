La FIFA era a conoscenza del progetto Superlega | Infantino sapeva dal 2019

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il New York Times ha rivelato che laera ada anni delLacontinua a far parlare di se e lo fa con una clamorosa rivelazione del New York Times. Secondo il quotidiano americano, infatti, dietro aldella nuova competizione ci sarebbe stata anche la. In alcune pagine dell’accordo tra i club era prevista la necessità dell’appoggio da parte della massima organizzazione calcistica, così da restare coperti in caso di minacce da parte della UEFA. Secondo il New York Times, le discussioni tra i club dellae il presidente dellaGiannisarebbero addirittura cominciata nele avrebbero coinvolto un consorzio di advisor ...