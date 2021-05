La Dinamo ricorda Guglielmo Roggiani

Advertising

dinamo_sassari : La Dinamo Banco di Sardegna ricorda con commozione Guglielmo Roggiani ed esprime profondo cordoglio per la sua scom… -

Ultime Notizie dalla rete : Dinamo ricorda

Tiscali.it

LaBanco di Sardegnacon commozione Guglielmo Roggiani ed esprime profondo cordoglio per la sua scomparsa. Allenatore dalle grandi doti umane e tecniche, dopo essere stato il tecnico della ...Arrivato secondo in campionato dietro allaKiev, quindi dovrà passare dalle qualificazioni ... Più che Xavi, miIniesta'. Parole di stima, che presto si trasformeranno in mosse concrete ...Mal di mare. Match di rara intensità al palazzetto: break iniziale di 23-6 per la Dinamo, risposta da 16-0 per la Reyer, risalita finale da 36-14 per i sassaresi.Multa revocata. La Corte sportiva d’ap ...A Roma ricordano ancora Olga, ma Julia non è da meno. Due bellezze, ma due fronti opposti. Olga Kalenchuk è la giornalista di punta del Club channel dello Shakhtar Donetsk, mentre Julia Kozlenkova (ne ...