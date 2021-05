La crociata del Parlamento europeo contro il conflitto di interessi di Andrej Babis (Di giovedì 20 maggio 2021) In Cechia c’è un colosso agroindustriale che riceve milioni di euro di sussidi dall’Unione europea. Nulla di strano, se non fosse che il conglomerato di aziende fa capo ad Andrej Babiš, contemporaneamente il capo del governo e una delle persone più ricche del suo Paese. Il Parlamento europeo ha discusso ieri, per la terza volta in quattro anni, lo spinoso caso. La risoluzione si voterà nella prossima sessione, ma il responso dell’aula è chiaro fin da ora: Babiš deve dimettersi dall’incarico, o la Commissione deve in qualche modo escluderlo dai negoziati sui fondi che lo riguardano. «C’è un conflitto di interessi, conclamato e irrisolto», denuncia fra gli altri, il deputato tedesco dei Verdi Daniel Freund, chiedendo al presidente del governo ceco di dimettersi, vendere le proprie aziende o rinunciare a ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 maggio 2021) In Cechia c’è un colosso agroindustriale che riceve milioni di euro di sussidi dall’Unione europea. Nulla di strano, se non fosse che il conglomerato di aziende fa capo adBabiš, contemporaneamente il capo del governo e una delle persone più ricche del suo Paese. Ilha discusso ieri, per la terza volta in quattro anni, lo spinoso caso. La risoluzione si voterà nella prossima sessione, ma il responso dell’aula è chiaro fin da ora: Babiš deve dimettersi dall’incarico, o la Commissione deve in qualche modo escluderlo dai negoziati sui fondi che lo riguardano. «C’è undi, conclamato e irrisolto», denuncia fra gli altri, il deputato tedesco dei Verdi Daniel Freund, chiedendo al presidente del governo ceco di dimettersi, vendere le proprie aziende o rinunciare a ...

