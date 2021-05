La commissaria agli Affari interni spiega come l’Europa bloccherà le partenze da Libia e Tunisia (Di giovedì 20 maggio 2021) «Stiamo già parlando con le autorità libiche e con il governo ad interim di Abdel Hamid Dbeibah, ci sono riscontri e opportunità positive, sono pronta a impegnarmi per esplorare la possibilità di chiudere un nuovo accordo con la Libia senza aspettare le elezioni di dicembre». La svedese Ylva Johansson, commissaria Ue agli Affari interni, parla con Repubblica dei negoziati con il nuovo governo di Tripoli per mettere fine alle partenze dei migranti verso Lampedusa, che spesso si trasformano in tragedie in mare. La commissaria è a Roma in attesa di partire, oggi, con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, per la Tunisia. Con Tunisi l’Europa, su spinta della diplomazia italiana, è pronta a chiudere il primo grande accordo globale ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 maggio 2021) «Stiamo già parlando con le autorità libiche e con il governo ad interim di Abdel Hamid Dbeibah, ci sono riscontri e opportunità positive, sono pronta a impegnarmi per esplorare la possibilità di chiudere un nuovo accordo con lasenza aspettare le elezioni di dicembre». La svedese Ylva Johansson,Ue, parla con Repubblica dei negoziati con il nuovo governo di Tripoli per mettere fine alledei migranti verso Lampedusa, che spesso si trasformano in tragedie in mare. Laè a Roma in attesa di partire, oggi, con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, per la. Con Tunisi, su spinta della diplomazia italiana, è pronta a chiudere il primo grande accordo globale ...

