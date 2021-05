La Chianina è tra gli eventi consigliati dal Ciclo Club L' Eroica

(Di giovedì 20 maggio 2021) Laè confermata tra lestoriche d'eccellenza collegate al circuito de L'. La manifestazione di Marciano della Chiana, in calendario da venerdì 18 a domenica 20 giugn o, è stata ...

Arezzo, 20 maggio 2021 - La Chianina è confermata tra le ciclostoriche d'eccellenza collegate al circuito de L'Eroica. La manifestazione di Marciano della Chiana, in calendario da venerdì 18 a domenica 20 giugno, è stata nuov ...