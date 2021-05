La Cgil celebra 120 anni di storia | 70 grandi foto sul Sentierone

(Di giovedì 20 maggio 2021) Le battaglie si fanno in piazza, lezioni sul. Con una mostragrafica con settata scatti e quaranta pannelli La(Confederazione Generale Italiana del Lavoro) di Bergamo festeggia i suoi 120di vita. “È una mostra che racconta la nostra presenza a Bergamo – afferma GiPeracchi, segretarioBergamo -. Dalla nascita, il 21 aprile del 1901, nella sede provvisoria della Società di Mutuo Soccorso in via Zambonate 33, alle prime lotte, al temporaneo scioglimento forzato con l’avvento del fascismo, agliCinquanta, fino alle visite degli storici dirigenti nazionali, Giuseppe Di Vittorio e Luciano Lama. E ancora, dall’autunno caldo e dallo Statuto dei lavoratori alle vertenze più recenti, alle mobilitazioni per i ...

