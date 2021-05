La cantante Demi Lovato | ' Non mi identifico nel genere binario | chiamatemi col pronome ' loro' '

Advertising

Agenzia_Ansa : La cantante Demi Lovato ha rivelato di essere non-binaria e ha chiesto di rivolgersi a lei con il pronome 'voi' o '… - xswifTess : Un'informazione seria. Il 'they' dei pronomi in italiano come lo dovrei rendere? E soprattutto mettiamo il caso di… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'La cantante Demi Lovato ha rivelato di essere non-binaria e ha chiesto di rivolgersi a lei con il pro… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: La cantante Demi Lovato ha rivelato di essere non-binaria e ha chiesto di rivolgersi a lei con i… - annabiso73 : RT @Agenzia_Ansa: La cantante Demi Lovato ha rivelato di essere non-binaria e ha chiesto di rivolgersi a lei con il pronome 'voi' o 'loro'.… -

Ultime Notizie dalla rete : cantante Demi

Sono orgogliosa di farvi sapere che da oggi mi identifico come non binaria e cambierò ufficialmente i miei pronomi con loro, non vedo l'ora', così laLovato su Instagram. / Instagram ...... l'amico Roberto Ferri: "Non mi..."LOVATO E IL COMING OUT, COME LEI ANCHE ELLIOT PAGELovato è da anni attiva nel campo dei diritti LGBT+ e nel 2016, assieme alNick Jonas, aveva ...Demi Lovato confessa ai suoi fans di essere diventata Non Binaria, ovvero di non identificarsi in nessun genere.Demi Lovato ha annunciato di essere orgogliosamente non-binaria, invitando tutti a usare il loro quando ci si riferisce a 'lei'.