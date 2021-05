La cannabis funziona contro il mal di testa? (Di giovedì 20 maggio 2021) Da migliaia di anni la cannabis viene usata per combattere il mal di testa. Ma è davvero efficace e sicura? Finora non sappiamo rispondere a queste domande, dato che molto di quello che sappiamo è solo aneddotico e non ci sono dati rigorosi e solide prove che dimostrino che questo antico rimedio sia davvero utile e sicuro per alleviare i dolori dell’emicrania. Proprio per questo, il team di ricercatori della University of California di San Diego ha avviato il primo trial clinico al mondo, in doppio cieco, randomizzato e controllato con placebo, per poter finalmente esaminare se i composti come il Thc e il Cbd possono effettivamente combattere l’emicrania, senza alcun rischio per la salute. Ricordiamo che, nonostante le numerosissime opzioni per trattare il mal di testa oggi disponibili, molte persone continuano a ... Leggi su wired (Di giovedì 20 maggio 2021) Da migliaia di anni laviene usata per combattere il mal di. Ma è davvero efficace e sicura? Finora non sappiamo rispondere a queste domande, dato che molto di quello che sappiamo è solo aneddotico e non ci sono dati rigorosi e solide prove che dimostrino che questo antico rimedio sia davvero utile e sicuro per alleviare i dolori dell’emicrania. Proprio per questo, il team di ricercatori della University of California di San Diego ha avviato il primo trial clinico al mondo, in doppio cieco, randomizzato ellato con placebo, per poter finalmente esaminare se i composti come il Thc e il Cbd possono effettivamente combattere l’emicrania, senza alcun rischio per la salute. Ricordiamo che, nonostante le numerosissime opzioni per trattare il mal dioggi disponibili, molte persone continuano a ...

