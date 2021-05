La Camera degli Stati Uniti ha approvato la legge per istituire una commissione indipendente che indaghi sull’attacco al Congresso del 6 gennaio (Di giovedì 20 maggio 2021) Mercoledì la Camera degli Stati Uniti ha approvato una legge per istituire una commissione indipendente che dovrà indagare sull’attacco al Congresso del 6 gennaio scorso. Hanno votato a favore 252 deputati, tra cui 35 repubblicani che sono andati contro le indicazioni Leggi su ilpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Mercoledì lahaunaperunache dovrà indagarealdel 6scorso. Hanno votato a favore 252 deputati, tra cui 35 repubblicani che sono andati contro le indicazioni

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: La Camera degli Stati Uniti ha approvato la legge per istituire una commissione indipendente che indaghi sull’attacco al Congre… - ilpost : La Camera degli Stati Uniti ha approvato la legge per istituire una commissione indipendente che indaghi sull’attac… - AlessandraCicc6 : RT @CasaLettori: La pittura illusionistica che simula uno spazio a cielo aperto, come nel tondo di Andrea Mantegna dipinto nella Camera deg… - topo1966 : RT @CasaLettori: La pittura illusionistica che simula uno spazio a cielo aperto, come nel tondo di Andrea Mantegna dipinto nella Camera deg… - kiara86769608 : @BonaMassimo @ProfCampagna I vitalizi dei parlamentari potrebbero sembrare una sorta di pensione, ma non è così: l… -