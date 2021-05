KJ Apa e Clara Berry diventeranno genitori: l’annuncio ufficiale (Di giovedì 20 maggio 2021) Nelle scorse ore l’attore di Riverdale, KJ Apa, ha sorpreso tutti con un annuncio che ha fatto emozionare tutti i fan. Ha fatto, infatti, un post in cui ha annunciato ufficialmente di essere in dolce attesa del suo primo figlio. Lui, classe 1997, e la sua compagna, la modella Clara Berry, hanno infatti pubblicato sui loro profili Instagram diversi scatti che confermano la gravidanza in corso. KJ Apa e Clara Berry: diventeranno genitori KJ Apa e Clara Berry: nelle foto pubblicate e immortalate da Hart Denton (che ricordiamo per aver interpretato il ruolo di Chic in Riverdale), possiamo vedere la modella francese con un pancione ad uno stato decisamente avanzato. Ovviamente gli attori, hanno tenuto la stupenda notizia segreta e hanno deciso di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Nelle scorse ore l’attore di Riverdale, KJ Apa, ha sorpreso tutti con un annuncio che ha fatto emozionare tutti i fan. Ha fatto, infatti, un post in cui ha annunciato ufficialmente di essere in dolce attesa del suo primo figlio. Lui, classe 1997, e la sua compagna, la modella, hanno infatti pubblicato sui loro profili Instagram diversi scatti che confermano la gravidanza in corso. KJ Apa eKJ Apa e: nelle foto pubblicate e immortalate da Hart Denton (che ricordiamo per aver interpretato il ruolo di Chic in Riverdale), possiamo vedere la modella francese con un pancione ad uno stato decisamente avanzato. Ovviamente gli attori, hanno tenuto la stupenda notizia segreta e hanno deciso di ...

