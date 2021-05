KJ Apa diventa papà | l’annuncio dell’attore di Riverdale

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 20 maggio 2021) L’attore diventerà padre per la prima volta KJ Apa, amato protagonista della serie tv “” (in Italia su Netflix)padre. Nelle scorse ore l’attore ha postato una foto in cui si vedono le forme della campagna Clara Berry. La modella è infatti in dolce attesa e per Apa, classe 1997 si tratta del primo figlio. La stessa Clara ha postato poi una serie di scatti realizzati da Hart Denton (che in Riversale aveva interpretato Chic). Dagli scatti e dalle forme rotondeggiati si può intuire come lo stato della gravidanza sia piuttosto avanzato: Apa e la modella francese hanno infatti deciso di tenere la notizia per loro il più a lungo possibile. La notizia di KJ Apa ha fatto il giro del web. Sul post pubblicato dall’attore, in cui è steso sul divano in compagnia di Clara, sono arrivati tantissimi commenti da parte dei suoi colleghi. Dai ...