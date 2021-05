Kiss | riprogrammato il live in Italia della leggendaria band | date e biglietti

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 20 maggio 2021) Riprogrammata la datana dell’End Of The Road Word Tourstatunitense, prevista all’Arena di Verona Rinviata l’unica datana dell’End Of The Road World Tour dei. Originariamente previsto per il 13 luglio 2020, e poi posticipato il 12 luglio 2021 il concerto saràl’11 luglio 2022 sempre all’Arena di Verona.Nation fa sapere che iprecedentemente acquistati resteranno comunque validi per il nuovo concerto. Per maggiori informazioni sulla validità dei, vai su https://www.nation.it/show-ups IPurtroppo, a causapandemia mondiale, la...