Kiss all’Arena di Verona nel 2022, slitta il concerto del 2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) I Kiss all’Arena di Verona nel 2022, per l’unica data in Italia nell’ambito del tour mondiale: il concerto inizialmente in programma per il 2021 è stato posticipato al prossimo anno. Live Nation Italia comunica che l’unica data in programma per i Kiss nel nostro Paese non potrà tenersi il 12 luglio 2021, come inizialmente previsto. Il concerto è stato posticipato a causa del perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19 e verrà recuperato l’11 luglio 2022. Resta confermata la location scelta dalla band per l’unica esibizione dal vivo in Italia: l’Arena di Verona. Sarà il tempio della musica nostrano ad accogliere l’unica tappa dell’End Of The Road World Tour dei Kiss ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Idinel, per l’unica data in Italia nell’ambito del tour mondiale: ilinizialmente in programma per ilè stato posticipato al prossimo anno. Live Nation Italia comunica che l’unica data in programma per inel nostro Paese non potrà tenersi il 12 luglio, come inizialmente previsto. Ilè stato posticipato a causa del perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19 e verrà recuperato l’11 luglio. Resta confermata la location scelta dalla band per l’unica esibizione dal vivo in Italia: l’Arena di. Sarà il tempio della musica nostrano ad accogliere l’unica tappa dell’End Of The Road World Tour dei...

