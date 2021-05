Khaby Lame gira un video con Alessandro Del Piero e confessa | “Sogno di diventare il nuovo Will Smith”

(Di giovedì 20 maggio 2021)ha ormai spiccato il volo e dopo aver sfidato e ottenuto una risposta da Mark Zuckerberg in persona, ha prima esaudito un suo personale desiderio:re unironico conDele poi rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@00) “Ho iniziato TikTok durante il primo lockdown, a marzo dell’anno scorso, ero a casa come tutti, cercavo solo qualcosa che mi tenesse occupato e mi facesse distrarre. Così ho pubblicato il primo contenuto: era unmuto in cui spiegavo come si usava l’amuchina, ballando in modo pazzo. Il mioperò è ...

Advertising

officialdende_ : Khaby lame il fatto che triggeri cosi tante persone mi fa godere - _starshineforju : E Khaby Lame non solo ha fatto il video su Tik Tok con Alex, ma si è visto la finale di Coppa Italia allo stadio accanto a lui KING - statodelsud : TikTok, nel nuovo video della star social Khaby Lame spunta Alessandro Del Piero - Pino__Merola : TikTok, nel nuovo video della star social Khaby Lame spunta Alessandro Del Piero - SkyTG24 : TikTok, nel nuovo video della star social Khaby Lame spunta Alessandro Del Piero -

Ultime Notizie dalla rete : Khaby Lame

Nel nuovo video del tiktoker, nato in Senegal ma residente a Chivasso (Torino), spunta Alessandro Del Piero. L'ex campione della Juventus si è prestato a un siparietto comico ideato dal 21enne star dei social, che solo ..., 21 anni, è nato in Senegal ma è cresciuto in Italia, nelle case popolari di Chivasso, in principia di Torino. Oggi conta 50 milioni di follower su Tik Tok , è il più seguito in Italia. ...Quanto guadagna Khaby Lame grazie ai suoi 50 milioni di follower? Famoso per video brevi e comici, il giovane tiktoker ha superato persino i follower di Mark Zuckerberg.Del Piero TikTok, ex bianconero protagonista di un esilarante video con una celebre star del Web: tifosi in delirio.