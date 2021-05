Kentaro Miura ci lascia | ode al rivoluzionario del dark fantasy

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il sensei, autore di Berserk, è deceduto a soli 54 anni, a seguito di una dissezione dell’aorta.un’eredità che, seppur incompiuta, ha influenzato enormemente il mondo della letteratura e del gioco odierno Questa mattina siamo stati accolti da una notizia che non avremmo mai voluto ricevere:ci hati. Lo apprendiamo dalla rivista per la quale il sensei pubblicava, Young Animal, che, con un comunicato, annuncia il decesso dell’autore, causato da una dissezione aortica. La morte risale allo scorso 6 maggio, ma solo oggi trapela al grande pubblico, dopo che i funerali si sono tenuti in forma privata. Dr., autore di Berserk, è morto il 6 maggio 2021 a causa di una dissezione aortica. Vogliamo ...