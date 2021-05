Kempes su Messi: “È combattuto, al Barca non ha molte possibilità di vincere. Dovrebbe andare da Guardiola” (Di giovedì 20 maggio 2021) In un’intervista concessa a Sport Bild, Mario Kempes, leggenda del calcio argentino, ha parlato del futuro di Lionel Messi con Laporta, presidente del Barcellona, che vuole tenerlo a tutti i costi: “Messi è combattuto. Si trova molto a suo agio a Barcellona ma si rende conto che le possibilità di vincere di nuovo la Champions League con il Barça sono davvero poche. Negli ultimi anni i catalani sono sempre stati eliminati molto presto e il club ha grandi difficoltà economiche e credo sia impossibilitata a costruire una squadra vincente. Quali sono i club migliori per lui? A mio avviso Dovrebbe riunirsi con Guardiola. Oppure andare al Paris Saint-Germain o al Bayern Monaco. Credo che siano questi i club che hanno i soldi o i giocatori ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) In un’intervista concessa a Sport Bild, Mario, leggenda del calcio argentino, ha parlato del futuro di Lionelcon Laporta, presidente del Barcellona, che vuole tenerlo a tutti i costi: “. Si trova molto a suo agio a Barcellona ma si rende conto che ledidi nuovo la Champions League con il Barça sono davvero poche. Negli ultimi anni i catalani sono sempre stati eliminati molto presto e il club ha grandi difficoltà economiche e credo sia impossibilitata a costruire una squadra vincente. Quali sono i club migliori per lui? A mio avvisoriunirsi con. Oppureal Paris Saint-Germain o al Bayern Monaco. Credo che siano questi i club che hanno i soldi o i giocatori ...

