Karate, Europei 2021: sorride l’Italia del kumite a squadre, avanti sia al maschile che al femminile (Di giovedì 20 maggio 2021) Si è appena conclusa la sessione odierna degli Europei 2021 di Karate. L’ultimo appuntamento in quel di Porec (Croazia) è stato con le prime fasi eliminatorie del kumite a squadre, sia maschile che femminile. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Partiamo dal kumite a squadre maschile. Missione compiuta per l’Italia, che approda agevolmente al secondo round della manifestazione. Il quartetto composto da Gianluca De Vivo, Ahmed El Sharaby, Andrea Ortenzi e Lorenzo Pietromarchi supera per 3-0 la Slovenia e si prepara ad affrontare nel prossimo turno l’Ucraina (vittoriosa per 3-1 contro Cipro). Nella pool 1, quella dell’Italia, avanzano al secondo round anche Bosnia (3-1 al Portogallo) e ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Si è appena conclusa la sessione odierna deglidi. L’ultimo appuntamento in quel di Porec (Croazia) è stato con le prime fasi eliminatorie del, siache. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Partiamo dal. Missione compiuta per, che approda agevolmente al secondo round della manifestazione. Il quartetto composto da Gianluca De Vivo, Ahmed El Sharaby, Andrea Ortenzi e Lorenzo Pietromarchi supera per 3-0 la Slovenia e si prepara ad affrontare nel prossimo turno l’Ucraina (vittoriosa per 3-1 contro Cipro). Nella pool 1, quella del, avanzano al secondo round anche Bosnia (3-1 al Portogallo) e ...

