Juventus, ufficialità in arrivo: annuncio social | FOTO (Di giovedì 20 maggio 2021) La Juventus di Andrea Agnelli lavora sul mercato in uscita. Douglas Costa sembra essere ad un passo dalla cessione. E intanto pubblica un tweet inequivocabile. Douglas Costa potrebbe salutare la Juventus. Si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero il calciatore della Juve lontano da Torino a fine stagione. L’esterno brasiliano, infatti, da diverso Questo articolo Juventus, ufficialità in arrivo: annuncio social FOTO è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 maggio 2021) Ladi Andrea Agnelli lavora sul mercato in uscita. Douglas Costa sembra essere ad un passo dalla cessione. E intanto pubblica un tweet inequivocabile. Douglas Costa potrebbe salutare la. Si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero il calciatore della Juve lontano da Torino a fine stagione. L’esterno brasiliano, infatti, da diverso Questo articoloinè comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZonaJuventina : RT @LeonettiFrank: Situazione allenatore a oggi. Allegri vicinissimo al Real Madrid, Juventus sullo sfondo. Settimana nella quale non dovre… - bianconerodoc10 : RT @LeonettiFrank: Situazione allenatore a oggi. Allegri vicinissimo al Real Madrid, Juventus sullo sfondo. Settimana nella quale non dovre… - AlexBonoVox1 : RT @LeonettiFrank: Situazione allenatore a oggi. Allegri vicinissimo al Real Madrid, Juventus sullo sfondo. Settimana nella quale non dovre… - radiobianconera : RT @LeonettiFrank: Situazione allenatore a oggi. Allegri vicinissimo al Real Madrid, Juventus sullo sfondo. Settimana nella quale non dovre… - LeonettiFrank : Situazione allenatore a oggi. Allegri vicinissimo al Real Madrid, Juventus sullo sfondo. Settimana nella quale non… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ufficialità Inter - Udinese, via libera ai tifosi: in 1000 per l'ultima a San Siro ... lo svolgimento della festa nerazzurra con i tifosi, è arrivata l'ufficialità. Sarà consentito l'...finale di Coppa Italia al Mapei Stadium dove sono entrate ben 4000 persone tra tifosi di Juventus e ...

Finale Coppa Italia, per gli spettatori del "Mapei Stadium" il coprifuoco slitta alle 24 Atalanta - Juventus, arriva l'ufficialità con la comunicazione della Lega Serie A: ordinanza del ministero per il pubblico dello stadio di Reggio Emilia, mercoledì 19 maggio il coprifuoco spostato alle 24 per "...

