Juventus resiste alle vendite con vittoria Coppa Italia (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Si muove positivo ma con cautela il titolo Juventus, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,41% rispetto alle vendite generalizzate che hanno colpito il resto del listino Italiano. A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia della conquista della Coppa Italia con la vittoria ieri sera sull’Atalanta. Il confronto del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società operante nel settore del calcio professionistico rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori. Lo scenario di medio periodo di Juventus ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l’analisi del grafico a breve ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Si muove positivo ma con cautela il titolo, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,41% rispettogeneralizzate che hanno colpito il resto del listinono. A fare da assistazioni contribuisce la notizia della conquista dellacon laieri sera sull’Atalanta. Il confronto del titolo con il FTSEAll-Share, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società operante nel settore del calcio professionistico rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori. Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l’analisi del grafico a breve ...

