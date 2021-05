Juventus | Pirlo confermato dopo la Coppa Italia? Lo scenario

(Di giovedì 20 maggio 2021) Andrea, quale futuro nella Juve? Laapre ad un nuovoper il tecnico bianconerola vittoria dellaal Mapei Stadium, secondo trofeo stagionale per la Juve, il futuro di Andreapotrebbe cambiare. Come evidenzia il Corriere della Sera, il Maestro è ancora vivodue coppe e la possibilità, seppur “casuale”, di finire in Champions League. Nonostante la stagione difficile, ora la dirigenza potrebbe decidere di confermare l’ex centrocampista alla guida della squadra e di concedergli la chance di cominciare davvero un ciclo. I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Abbiamo battuto due grandi squadre, una in semifinale e una in finale, quiindi onore anche a loro, ma la Juve ha meritato questa Coppa". Pirlo coglie una soddisfazione in un anno pieno di difficoltà: ...