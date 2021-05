Juventus, dopo la Coppa Italia c'è un posto in Champions da conquistare (Di giovedì 20 maggio 2021) Neanche il tempo di godersi la 14esima Coppa Italia della propria storia, vinta al termine di una finale vibrante con l' Atalanta , la Juventus è chiamata a concentrarsi nuovamente sul campo. Già, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Neanche il tempo di godersi la 14esimadella propria storia, vinta al termine di una finale vibrante con l' Atalanta , laè chiamata a concentrarsi nuovamente sul campo. Già, ...

Advertising

ZZiliani : L'incipit del gol dell'1-0. Era punizione e ammonizione, 5 secondi dopo era gol della #Juventus. Tutto regolare nat… - juventusfc : Tutto sulla serata targata... #ITAL14NCUP Gli highlights di #AtalantaJuve ?? su @JuventusTV ??… - OptaPaolo : 4 - Andrea Pirlo è diventato il quarto allenatore della Juventus ad alzare la Coppa Italia sia da giocatore che da… - gibimosca : RT @Ruttosporc: In tutto questo teniamo d'occhio Forneau, che dopo il perfetto arbitraggio in Crotone-Juventus senza errori o timori revere… - IagoAndrade14 : RT @Ruttosporc: In tutto questo teniamo d'occhio Forneau, che dopo il perfetto arbitraggio in Crotone-Juventus senza errori o timori revere… -