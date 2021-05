Juventus, Buffon saluta i tifosi: “Un grazie non basta” (Di giovedì 20 maggio 2021) A pochi giorni dall’ultima partita con la Juventus, Buffon saluta su Instagram i suoi tifosi: “Ci siete sempre stati, grazie” Ieri, per Gianluigi Buffon, è arrivata la sesta Coppa Italia… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 20 maggio 2021) A pochi giorni dall’ultima partita con lasu Instagram i suoi: “Ci siete sempre stati,” Ieri, per Gianluigi, è arrivata la sesta Coppa Italia… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

