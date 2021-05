Juve Stabia-Palermo | le pagelle dei quotidiani | De Rose monumentale | Valente il migliore

Leggi su mediagol

(Di giovedì 20 maggio 2021) Zero a due. E' questo il risultato finale maturato mercoledì pomeriggio allo Stadio "Romeo Menti".Quarta vittoria di fila per ildi Giacomo Filippi. Dopo aver battuto il Teramo nella gara d'esordio, la compagine rosanero ha superato anche lo scoglio, staccando il pass per il primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Un successo conquistato grazie alle due reti messe a segno da Nicolanel primo tempo e da Andrea Saraniti nella ripresa.Mediagol.it vi propone i voti deiai calciatori rosanero e al tecnico Filippi.LA GAZZETTA DELLO SPORTPelagotti 6.5, Marong 6.5, Lancini 6.5, Marconi 6, Accardi 6, Luperini 6.5, De7,7.5, Kanoute 7, Floriano 6.5, Santana 6.5, Doda 6, Saraniti 6.5, Broh 6, Peretti 6, Silipo ...