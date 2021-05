Juve | festa sui social | Kulusevski fa il duro | gioia Ronaldo

(Di giovedì 20 maggio 2021) Grandetra i giocatori dellantus per la conquista della Coppa Italia , che i bianconeri non vincevano dal 2018. Tutti gli uomini di Pirlo esultano su Instagram con foto e post dopo il ...

Gazzetta_it : #Juve , è qui la festa: la #CoppaItalia è tua! #Chiesa fa piangere l' #Atalanta - sportmediaset : La #Juve alza la Coppa: in campo esplode la festa. #SportMediaset #CoppaItalia - GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi: “Juve su la festa“, “Pirlo, due tituli“, “Coppa Juve!“ ?? #20maggio - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: La prima pagina della #Gazzetta oggi ?? JUVE SU LA FESTA Tutte le #notizie ?? - TonyCittadinoTV : RT @GoalItalia: Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi: “Juve su la festa“, “Pirlo, due tituli“, “Coppa Juve!“ ?? #20maggio -

... "Non potrei essere più felice di vincere un altro titolo al servizio di questo grande club! Fino alla fine! Forza! " scrive su Instagram Cristiano Ronaldo , che aggiunge la Coppa Italia al suo ...Juventus Tutte le notizie sulla squadraIl nervosismo dei bergamaschi è stato un freno, la Juventus è cresciuta nella testa e nelle gambe, Cuadrado ha giocato cento palloni, così come Danilo ha lavorato a mille tenendo a bada gli esterni at ...A Reggio Emilia la Juventus batte l'Atalanta 2-1. Gigi si congeda dalla sua storia in bianconero con «la finale perfetta, il finale perfetto». Ora andrà altrove: «Ho ricevuto una proposta folle. E mi ...