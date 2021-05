Juve, Bonucci può seguire Allegri al Real Madrid: il punto (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel caso in cui Allegri dovesse diventare il nuovo allenatore del Real Madrid, Bonucci potrebbe seguirlo Leggi su itasportpress (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel caso in cuidovesse diventare il nuovo allenatore delpotrebbe seguirlo

Advertising

Corriere : Bonucci furioso con Romero: «Non parlavi fino a 10 mesi fa». L’urlo dalla panchina - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@bonucci_leo19 ha un problema al ginocchio e non sarà a disposizione domani» LIVE ??… - infoitsport : Calciomercato Juve, Calhanoglu e il like a Bonucci: social show - ale__moli : RT @_brigno: odio il comunismo e i comunisti, la juve e gli juventini, materazzi, le persone in ritardo, le ex, le twitterine ritardate, bo… - paoloigna1 : RT @serieAnews_com: #Calhanoglu regala un cuoricino a Bonucci: i tifosi della #Juve sognano il turco -