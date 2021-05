Jukebox | ESCLUSIVA Giovanni Calza | “È cambiato tutto”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Inai nostri microfoniha parlato di, il suo nuovo libro in uscita per Santelli Editore. 1. Niente meglio del Cinema ha saputo raccontare gli anni ’60: canzoni, attori diventati icone, successo internazionale del made in Italy. Qual è il suo film preferito di quegli anni? Forse l’intervistatore prevede , da

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jukebox ESCLUSIVA

YouMovies

... doppio cd + libretto; LP 180gr + libretto; doppio LP in pasta colorata + libretto inper ... allora Lucio mi disse di mettere dei dischi nela caso, non sapevo nemmeno cosa stessi ...... come servizio di riparazione e noleggio, per poi espandersi in altri settori commerciali, ...su ResetEra insistevano particolarmente sullo sviluppo del remake di Metal Gear Solid in...