Jessica Rossi ed Elia Viviani portabandiera azzurri a Tokyo

ROMA (ITALPRESS) – Jessica Rossi ed Elia Viviani saranno i portabandiera azzurri alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Tokyo. Jessica Rossi, atleta del tiro a volo, è nata a Cento (Ferrara) il 7 gennaio 1992 ed è tesserata per le Fiamme Oro. Ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra nel 2012, centrando la vittoria nel trap grazie a uno strepitoso record del mondo, 99/100. Nel suo palmares anche 3 ori e un bronzo mondiale, 5 ori e 1 argento europei. Elia Viviani, ciclista attualmente alla Cofidis, è nato a Isola della Scala (Verona) il 7 febbraio 1989. Ha vinto la medaglia d'oro nell'omnium alle Olimpiadi di Rio del 2016, due argenti e un bronzo ai Mondiali su pista, sette ori, un ...

