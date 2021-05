Jessica Rossi: chi è l’azzurra scelta come portabandiera (Di giovedì 20 maggio 2021) L’italiana ha superato la concorrenza di Paola Egonu e Larissa Iapichino Jessica Rossi è la nuova portabandiera dei colori azzurri a Tokyo 2020: insieme a lei anche Elia Viviani. Per la prima volta nella storia, il CONI, per favorire la parità di genere ha optato per una rappresentanza paritaria al maschile e femminile. Entrambi gli azzurri hanno già vinto un oro ai Giochi. Jessica è però forse la vera sorpresa: l’azzurra classe 1992 è nata vicino Ferrara a Cento e nel 2012 ai Giochi di Londra colpì 99 piattelli su 100 aggiudicandosi l’oro al tiro a volo. Ad Ansa ha detto: “Sapevo da mercoledì sera che sarei stata portabandiera dell’Italia insieme a Elia Viviani, me lo aveva anticipato al telefono il presidente del Coni Giovanni Malagò. Provo una gioia infinita, sono felice: è una ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 maggio 2021) L’italiana ha superato la concorrenza di Paola Egonu e Larissa Iapichinoè la nuovadei colori azzurri a Tokyo 2020: insieme a lei anche Elia Viviani. Per la prima volta nella storia, il CONI, per favorire la parità di genere ha optato per una rappresentanza paritaria al maschile e femminile. Entrambi gli azzurri hanno già vinto un oro ai Giochi.è però forse la vera sorpresa:classe 1992 è nata vicino Ferrara a Cento e nel 2012 ai Giochi di Londra colpì 99 piattelli su 100 aggiudicandosi l’oro al tiro a volo. Ad Ansa ha detto: “Sapevo da mercoledì sera che sarei statadell’Italia insieme a Elia Viviani, me lo aveva anticipato al telefono il presidente del Coni Giovanni Malagò. Provo una gioia infinita, sono felice: è una ...

