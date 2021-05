Jennifer Lopez avrebbe ancora l’anello di fidanzamento di Ben Affleck: l’indiscrezione (Di giovedì 20 maggio 2021) Secondo i ben informati, le voci secondo cui Jennfer Lopez e Ben Affleck siano tornati insieme sono vere. Nessuno dei due aveva infatti mai dimenticato l’altro, e, secondo i rumors, JLo ha tenuto da parte per tutti questi anni l’anello di fidanzamento di Ben. Perché? C’è chi dice che non si sia mai gettata il passato alle spalle. Oppure che Ben Affleck non glielo abbia mai richiesto, considerandolo un “risarcimento” per averla tanto fatta soffrire. Quando si sono lasciati, i giornali di mezzo mondo riferirono che Jennifer Lopez gli aveva fatto recapitare l’anello. Ma secondo il portavoce di lei, non è vero. Comunque il diamante rosa da 6.10 carati, per cui Ben Afflck sborsò nel 2002 1.2 milioni di dollari, è veramente spettacolare. Una pietra ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 20 maggio 2021) Secondo i ben informati, le voci secondo cui Jennfere Bensiano tornati insieme sono vere. Nessuno dei due aveva infatti mai dimenticato l’altro, e, secondo i rumors, JLo ha tenuto da parte per tutti questi annididi Ben. Perché? C’è chi dice che non si sia mai gettata il passato alle spalle. Oppure che Bennon glielo abbia mai richiesto, considerandolo un “risarcimento” per averla tanto fatta soffrire. Quando si sono lasciati, i giornali di mezzo mondo riferirono chegli aveva fatto recapitare. Ma secondo il portavoce di lei, non è vero. Comunque il diamante rosa da 6.10 carati, per cui Ben Afflck sborsò nel 2002 1.2 milioni di dollari, è veramente spettacolare. Una pietra ...

Advertising

SkyTG24 : Jennifer Lopez, la foto in uno studio di registrazione: in arrivo nuova musica? - reemahani1971 : RT @ziaiaia3: Perché Jennifer Lopez ci si nasce?? - lianhuagongzhu : RT @ziaiaia3: Perché Jennifer Lopez ci si nasce?? - David77692706 : RT @ziaiaia3: Perché Jennifer Lopez ci si nasce?? - cowboynando : Un po' le cose sono cambiate. All'insediamento di Biden Jennifer Lopez canta, come Lee correva, ma poi parla spagno… -