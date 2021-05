Jacobs | il tecnico che ha lanciato Lukaku | “La sua umanità mi ha colpito Futuro? Non ha bisogno di sfide esterne”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ariel, exdell’Anderlecht è stato colui che haRomelunel grande calcio. Lì in Belgio,si è messo in mostra ricevendo poi l’offerta dall’Inghilterra che ha svoltato la sua carriera.ha parlato dialla Gazzetta dello Sport: “Come faccio a descriverlo a parole? Ho un ricordo bellissimo di Romelu, ho una stima infinita per il giocatore ma soprattutto per la persona. Si è prima esseri umani, poi calciatori. La suaè stata la qualità che più ho apprezzato e speravo che gli permettesse di arrivare in alto. Era paziente, apriva occhi e orecchie, capiva sempre cosa stava accadendo intorno a lui. Ha avuto sempre un’enorme voglia di imparare”. Sulle critiche: “Ne ha ricevute molte, in Inghilterra ma ...