Italia, vaccini: ventinove milioni di somministrazioni Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di giovedì 20 maggio 2021) Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Italia, vaccini: ventinove milioni di somministrazioni <small class="subtitle">Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 20 maggio 2021) Immagini diffuse dal. L'articolodi dal proviene da Noi Notizie..

Advertising

IlContiAndrea : Calo di oltre il 30% in una sola settimana dei nuovi casi di #Covid19 in Italia. Effetto dei #vaccini sulle categor… - CottarelliCPI : Quest’anno in Italia la scuola finirà nella prima metà di giugno, come se nulla fosse successo. Capisco le difficol… - Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - AmbraBeni : RT @Willi_Shake_01: Nessuna correlazione !!! - fisco24_info : Vaccini Italia, oltre 29 milioni di dosi. E quasi 'podio mondiale': Quarto posto nel mondo per dosi di vaccino somm… -