Israele-Palestina, l’importanza del cessate il fuoco (anche per la Libia) (Di giovedì 20 maggio 2021) Nelle prossime ore tra Israele e Hamas potrebbe esserci un cessate il fuoco: la notizia è circolata dalla serata di mercoledì 19 attraverso fonti dei media israeliani poi confermate anche dai rappresentanti dei gruppi palestinesi. È un passaggio importante quanto necessario, raggiunto anche grazie alla forte pressione americana e all’impegno di attori regionali come l’Egitto. Il presidente Joe Biden, sotto la spinta dell’ala più a sinistra del Partito Democratico (che riceve consensi soprattutto dalle fasce demografiche più giovani), ha aumentato il proprio coinvolgimento nella crisi che si è innescata. Gli attacchi contro i civili sono un elemento certamente inaccettabile da entrambi i fronti, e su questo quel coinvolgimento si è abbinato al forte impegno diplomatico messo in campo dalle Nazioni ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 maggio 2021) Nelle prossime ore trae Hamas potrebbe esserci unil: la notizia è circolata dalla serata di mercoledì 19 attraverso fonti dei media israeliani poi confermatedai rappresentanti dei gruppi palestinesi. È un passaggio importante quanto necessario, raggiuntograzie alla forte pressione americana e all’impegno di attori regionali come l’Egitto. Il presidente Joe Biden, sotto la spinta dell’ala più a sinistra del Partito Democratico (che riceve consensi soprattutto dalle fasce demografiche più giovani), ha aumentato il proprio coinvolgimento nella crisi che si è innescata. Gli attacchi contro i civili sono un elemento certamente inaccettabile da entrambi i fronti, e su questo quel coinvolgimento si è abbinato al forte impegno diplomatico messo in campo dalle Nazioni ...

