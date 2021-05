Israele | nessun razzo da Gaza | Blinken parla con Ashkenazi

(Di giovedì 20 maggio 2021) Dall'una circa della notte passata (ora locale) non ci sono stati lanci di razzi daverso. Lo rilevano i media mentre continuano le pressioni internazionali per una tregua. Il segretario ...

Dall'una circa della notte passata (ora locale) non ci sono stati lanci di razzi da Gaza verso. Lo rilevano i media mentre continuano le pressioni internazionali per una tregua. Il segretario di stato Usa Antony Blinken ha parlato con il ministro degli Esteri, Gabi Ashkenazi, discutendo ...paese che cerca la vita consentirebbe che al suo interno possa esistere una simile realtà. ... In questo momento chiunque abbia davvero a cuore la libertà in Occidente, deve sostenere, ...Dall'una circa della notte passata (ora locale) non ci sono stati lanci di razzi da Gaza verso Israele. Lo rilevano i media mentre continuano le pressioni internazionali per una tregua. (ANSA) ...Gli scavi a San Giovanni d’Acri portano alla luce una rete di cunicoli sotto la fortezza dei Cavalieri cristiani: forse vi passò il Sacro Graal ...