Israele-Hamas, negoziati tra le parti: forse tregua entro 24 ore (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo dieci giorni di bombardamenti tra Israele e Hamas, in cui sono morti 230 palestinesi, tra cui 65 bambini, 39 donne e 17 anziani, e 12 israeliani, tra cui due bambini di 5 e 12 anni, il conflitto “asimmetrico” si avvia verso un cessate il fuoco “entro 24 ore”, sostengono fonti israeliani e media internazionali. Per le 19 di oggi (18 ora italiana) è previsto il gabinetto di sicurezza convocato da Benjamin Netanyahu. Ieri Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, ha sentito per la quarta volta il premier israeliano, chiedendo in maniera più incisiva “una significativa de-escalation” immediata (Washington però in questi giorni ha sempre bloccato una dichiarazione congiunta sul conflitto del Consiglio di sicurezza dell’Onu). Leggi anche: Striscia di Gaza, i razzi di Hamas e la risposta israeliana: settant’anni di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo dieci giorni di bombardamenti tra, in cui sono morti 230 palestinesi, tra cui 65 bambini, 39 donne e 17 anziani, e 12 israeliani, tra cui due bambini di 5 e 12 anni, il conflitto “asimmetrico” si avvia verso un cessate il fuoco “24 ore”, sostengono fonti israeliani e media internazionali. Per le 19 di oggi (18 ora italiana) è previsto il gabinetto di sicurezza convocato da Benjamin Netanyahu. Ieri Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, ha sentito per la quarta volta il premier israeliano, chiedendo in maniera più incisiva “una significativa de-escalation” immediata (Washington però in questi giorni ha sempre bloccato una dichiarazione congiunta sul conflitto del Consiglio di sicurezza dell’Onu). Leggi anche: Striscia di Gaza, i razzi die la risposta israeliana: settant’anni di ...

