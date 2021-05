Israele-Gaza, "Hamas ha accettato cessate il fuoco da domani" (Di giovedì 20 maggio 2021) (Adnkronos) - Hamas avrebbe accettato il cessate il fuoco con Israele a partire da domani. Lo hanno detto fonti del movimento di resistenza islamico palestinese al giornale libanese Al Akhbar, secondo cui il cessate il fuoco non sarebbe unilaterale, secondo le intenzioni del premier israeliano Benyamin Netanyahu, ma sarebbe vincolante per le due parti. Secondo quanto riporta Al-Jazeera, Israele avrebbe informato l'Egitto, che sta conducendo la mediazione per il cessate il fuoco, che è pronto a fermare la sua operazione militare nella Striscia di Gaza. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) (Adnkronos) -avrebbeililcona partire da. Lo hanno detto fonti del movimento di resistenza islamico palestinese al giornale libanese Al Akhbar, secondo cui ililnon sarebbe unilaterale, secondo le intenzioni del premier israeliano Benyamin Netanyahu, ma sarebbe vincolante per le due parti. Secondo quanto riporta Al-Jazeera,avrebbe informato l'Egitto, che sta conducendo la mediazione per ilil, che è pronto a fermare la sua operazione militare nella Striscia di

