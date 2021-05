Israele-Gaza | “cessate il fuoco possibile già domani”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Uniltrae Hamas potrebbe entrare in vigore già. Lo scrive il ‘Wall Street Journal’ citando fonti vicine ai negoziati secondo le quali i mediatori egiziani avrebbero compiuto ”progressi nei colloqui con i leader di Hamas”., scrive ancora il ‘Wall Street Journal’, avrebbe ”ammesso” di essere vicino al raggiungimento dei suoi obiettivi militari. Oltre a Egitto, anche Qatar e Stati Uniti stanno lavorando e facendo pressione per unil. Le uniche incognite sono rappresentate dai tempi dell’accordo e dalla Jihad islamica palestinese. Secondo un funzionario americano citato dal ‘Wall Street Journal’, infatti, il gruppo viene considerato un ”jolly” e si ritiene che potrebbe continuare a sferrare attacchi contro ...

Advertising

SkyTG24 : La guerra tra #Israele e #Gaza prosegue e continua a mietere vittime. Decine di queste sono bambini, come Suzy, sal… - SaveChildrenIT : La scorsa settimana a #Gaza, 50 scuole sono state danneggiate dagli attacchi aerei israeliani, con conseguenze su 4… - rubio_chef : Nel 2014, quando Israele ammazzò circa 3k innocenti a Gaza, il 95% degli ebrei israeliani appoggiò quel massacro. E… - aandena29 : RT @michelegiorgio2: Dall'inizio dello scontro Israele/Hamas ci sono state 227 vittime a #Gaza: di queste 64 bambini, 38 donne e 17 anziani… - VikSom71 : @davecamerini @Sabri13101 @DAVIDPARENZO @rubio_chef Già per difendersi dai terribili missili -

Ultime Notizie dalla rete : Israele Gaza

Dall'una circa della notte passata (ora locale) non ci sono stati lanci di razzi daverso. Lo rilevano i media mentre continuano le pressioni internazionali per una tregua. outstream Il ...È ripreso il lancio di razzi dadopo una pausa di otto ...La scorsa settimana a Gaza cinquanta scuole sono state danneggiate dagli attacchi aerei israeliani, con conseguenze su 41.897 bambini. Secondo quanto riferito, altre tre scuole sono state danneggiate.Abeer Odeh, ambasciatrice dello Stato di Palestina in Italia: “Vorrei vedere i leader dei partiti italiani schierarsi dalla parte delle ...