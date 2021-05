Israele e Palestina: una guerra senza soluzione di continuità (Di giovedì 20 maggio 2021) Israele e Palestina: ancora nessun accenno che suggerisca una fine degli attacchi. La guerra estenuante, senza sosta, che sta sconvolgendo lo Stato di Israele e la Palestina pare non avere soluzione di continuità. È una terra ormai allo stremo delle forze, segnata dalla devastazione che la guerra implica. Purtroppo, come sempre accade in simili circostanze, Leggi su periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021): ancora nessun accenno che suggerisca una fine degli attacchi. Laestenuante,sosta, che sta sconvolgendo lo Stato die lapare non averedi. È una terra ormai allo stremo delle forze, segnata dalla devastazione che laimplica. Purtroppo, come sempre accade in simili circostanze,

