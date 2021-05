Israele: Ashkenazi ringrazia Maas, Germania solidale (Di giovedì 20 maggio 2021) Ringrazio che il ministro degli Esteri ci visiti in un tempo in cui siamo sotto l'attacco di razzi". Lo ha detto Gabi Ashkenazi, all'aeroporto Ben Gourion di Tel Aviv, dove accogliendo il ministro ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) Ringrazio che il ministro degli Esteri ci visiti in un tempo in cui siamo sotto l'attacco di razzi". Lo ha detto Gabi, all'aeroporto Ben Gourion di Tel Aviv, dove accogliendo il ministro ...

Israele - Hamas valutano cessate il fuoco. Usa: 'Ci aspettiamo de - escalation' ... mentre Israele ha 'ammesso in privato' di essere vicino al raggiungimento di tutti i suoi ... Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha ribadito all'omologo israeliano Gabi Ashkenazi l'...

Israele-Hamas valutano cessate il fuoco. Usa: "Ci aspettiamo de-escalation" Secondo fonti palestinesi della Cnn, una tregua sarebbe "imminente". Per ora, però, si continua a sparare: raid israeliani nella notte, in mattinata nuovi razzi da Gaza ...

