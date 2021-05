Isola dei Famosi, le anticipazioni del 21 maggio, tra sfide ed eliminazioni (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Isola dei Famosi torna con un nuovo appuntamento domani, venerdì 21 maggio in prime time su Canale 5. Come ogni venerdì al timone ci sarà Ilary Blasi accompagnata da alcuni ex naufraghi, ospiti in studio, e dai tre opinionisti di fiducia. Si tratta di Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Durante la puntata ci L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Isola dei Famosi, anticipazioni quarta puntata, tra discussioni e nuovi ingressi anticipazioni Isola dei Famosi puntata del 5 aprile Isola dei Famosi, ecco cosa vedremo oggi 19 aprile Isola dei Famosi ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 20 maggio 2021) L’deitorna con un nuovo appuntamento domani, venerdì 21in prime time su Canale 5. Come ogni venerdì al timone ci sarà Ilary Blasi accompagnata da alcuni ex naufraghi, ospiti in studio, e dai tre opinionisti di fiducia. Si tratta di Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Durante la puntata ci L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::deiquarta puntata, tra discussioni e nuovi ingressideipuntata del 5 apriledei, ecco cosa vedremo oggi 19 apriledei...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - Tg3web : Continua l'eruzione del vulcano sull'isola di Stromboli, iniziata ieri, con la spettacolare colata di lava verso il… - _Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - norkvinne : I've just watched episode S15 | E15 of L'Isola dei Famosi! #lisoladeifamosi - norkvinne : I've just watched episode S15 | E14 of L'Isola dei Famosi! #lisoladeifamosi -