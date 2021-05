Isola dei famosi | i naufraghi sfilano su Cayo Cochinos

Leggi su solodonna

(Di giovedì 20 maggio 2021) Sull’deiper una volta ihanno messo da parte la fame, le liti e gli screzi per concedersi un momento di sana allegria; su consiglio di Rosaria Cannavò hanno deciso di dilettarsi in una sfilata in versione Honduregna. Valentina Persia, Isolde Kostner, Miryea Stabile e Angela Melillo sono diventate delle modelle per un giorno. Sull’deiè arrivato il sereno e, dopo tante liti per la Articolo completo: dal blog SoloDonna