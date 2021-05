Isola dei Famosi | Gilles Rocca ammette | “Sono stato maleducato ma mai violento | c’è un accanimento”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 20 maggio 2021)afferma di non essere una persona violenta Senza ombra di dubbiouno dei naufraghi più discussi della 15esima edizione de L’dei. Dopo l’eliminazione e il rifiuto di rimanere a Playa Imboscatissima, l’attore romano è tornato in studio commentando con Ilary Blasi la sua esperienza in Honduras. La L'articolo proviene da KontroKultura.