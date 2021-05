Isola dei Famosi, cambia tutto: l’annuncio arriva ora, non era mai accaduto prima (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Isola dei Famosi cambia tutto: ora sembra esser ufficiale, la finale si svolgerà in maniera del tutto differente dalle edizioni precedenti. Ecco la notizia! L’Isola dei Famosi cambia le regole: non era mai accaduto prima, ecco l’annuncioTra non molto andrà in scena l’attesissima finale de l’Isola dei Famosi. Il reality quest’anno è condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Tra prove e giochi i naufraghi stanno lottando contro la sopravvivenza in Honduras: non per tutti è facile restare nel reality, in molti stanno soffrendo in particolar modo la fame. Dopo una cavalcata lunga e faticosa, con ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) L’dei: ora sembra esser ufficiale, la finale si svolgerà in maniera deldifferente dalle edizioni precedenti. Ecco la notizia! L’deile regole: non era mai, eccoTra non molto andrà in scena l’attesissima finale de l’dei. Il reality quest’anno è condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Tra prove e giochi i naufraghi stanno lottando contro la sopravvivenza in Honduras: non per tutti è facile restare nel reality, in molti stanno soffrendo in particolar modo la fame. Dopo una cavalcata lunga e faticosa, con ...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - _Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - Giornaleditalia : Isola dei Famosi stasera non va in onda: perché e quando torna - Luca_zone : RT @tvblogit: RETROSCENA TVBLOG ? Per la prima volta la proclamazione del vincitore dell'#Isola dei famosi avverrà direttamente dall’Hondu… -