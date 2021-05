(Di giovedì 20 maggio 2021)è stata una concorrente dell’15. La permanenza dell’ex naufraga in Honduras non è durata a lungo, ma in poche settimane ha avuto modo di farsi notare e di discutere con alcuni compagni di avventura. Tra di loro Rosaria Cannavò ed ETittocchia, che avevano iniziato con lei l’avventura nella squadra degli Arrivisti. La, dopo essere stata eliminata, è stata poi al centro del gossip perché in molti l’hanno accusata di avere il sedere rifatto. Di questa idea si è mostrato anche il chirurgo ed ex gieffino Giacomo Urtis.è stata ospita dell’ultima puntata di Casa Chi e ha lanciato uno scoop mai raccontato prima. Stando alle sue parole, infatti,Diamante ci avrebbe provato con lei durante la quarantena: Io sono entrata dopo, ...

Advertising

zazoomblog : Isola 15 Manuela Ferrera fa una rivelazione su Matteo Diamante! - #Isola #Manuela #Ferrera #rivelazione - bottinochiara_ : @BlueEye75296102 Cosa ti ricordi della sua isola? Io fino all'altro giorno la confondevo con Emanuela e Manuela, fi… - emme_marika : @GiuliaSalemi93 Ma se Beatrice è andata sull'isola al 32 giorno e Manuela è entrata 1 settimana dopo! Perciò sapeva già! - dave7664238245 : @SimonaMattei8 Sempre per la serie 'coppie bizzarre': ce la vedresti la Kostner in bikini di pura palma honduregna… - LBissioni : @GiuliaSalemi93 @GiuliaSalemi93 critica sterile, da tante edizioni esiste un'isola parallela dove vanno gli elimina… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Manuela

'Non bisogna abbassare la guardia - ha detto l'assessore alla sanità,Lanzarin - ma il ... Nell'i casi di positività al Covid - 19 rilevati nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi ...'Non bisogna abbassare la guardia - ha detto l'assessore alla sanità,Lanzarin - ma il ... Nell'i casi di positività al Covid - 19 rilevati nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi ...Manuela Ferrera è stata una concorrente dell'Isola 15. La permanenza dell'ex naufraga in Honduras non è durata a lungo, ma in poche ...Manuela Ferrera è stata una concorrente dell'Isola 15. La permanenza dell'ex naufraga in Honduras non è durata a lungo, ma in poche ...