Inzaghi e Gattuso si scambiano la panchina? Clamoroso colpo di scena

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 maggio 2021) Simonee Rinopotrebbero scambiarsi la: non è escluso ildicon protagonisti Napoli e Lazio Simonee Gennaro. Sono questi due dei nomi più caldi di questi ultimi giorni. Infatti i destini dei due allenatore potrebbero incrociarsi e legarsi. Ed ecco che, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, i due potrebbero addirittura scambiarsi il posto. In questorio non possono non inserirsi i dubbi di, che forse potrebbe essere voglioso di fare una nuova esperienza. E non si può dimenticare che il tecnico piacentino sia da tempo nella lista di Aurelio De Laurentiis. Insomma, due nomi caldi e un futuro da decidere. CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24 L'articolo proviene da Calcio ...