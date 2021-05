Inter,porte chiuse per Nainggolan: permanenza al Cagliari soluzione gradita al giocatore (Di giovedì 20 maggio 2021) Radja Nainggolan non farà ritorno all’Inter Con la salvezza raggiunta con una giornata di anticipo il Cagliari pensa al futuro. Tra le operazioni di mercato c’è anche quella che riguarda Nainggolan che con la permanenza in A del club sardo è destinato a rimanere ancora nell’isola, salutando definitivamente l’Inter. “Così come nella passata stagione, infatti, il Ninja non rientra più nei piani dell’Inter e questo sembra spianare la strada agli isolani ai quali va la piena preferenza da parte del diretto Interessato – si legge -. I nerazzurri risparmierebbero circa 4 milioni di euro di stipendio (più bonus) e per questo potrebbe materializzarsi una trattativa simile a quella che l’anno scorso ha portato in rossoblù Diego Godin”. Ai nerazzurri ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Radjanon farà ritorno all’Con la salvezza raggiunta con una giornata di anticipo ilpensa al futuro. Tra le operazioni di mercato c’è anche quella che riguardache con lain A del club sardo è destinato a rimanere ancora nell’isola, salutando definitivamente l’. “Così come nella passata stagione, infatti, il Ninja non rientra più nei piani dell’e questo sembra spianare la strada agli isolani ai quali va la piena preferenza da parte del direttoessato – si legge -. I nerazzurri risparmierebbero circa 4 milioni di euro di stipendio (più bonus) e per questo potrebbe materializzarsi una trattativa simile a quella che l’anno scorso ha portato in rossoblù Diego Godin”. Ai nerazzurri ...

Advertising

Nerazzurrisiamo : La Serie A pensa a riaprire le porte per l'ultima giornata . . . #Inter #Scudetto #SerieA #nerazzurrisiamonoi - elturro666 : @Gianpaolo_5 @luisafazzito @mirkonicolino Si ma anche quella volta (anni 60) che l'Inter venne a a Torino con la fo… - Sara96974300 : @FBiasin Ok ma all'Inter hanno anche gestito male. Aumentare il monte ingaggi in estate sapendo della stagione a po… - Italian_Maestr0 : RT @willy_signori: Un anno fa oggi si giocava a porte chiuse il recupero di Juve Inter. Subito dopo la partita, in preda ad un travaso di b… - rizzoli_fake : 12 ore prima del match Juve Inter riusciamo a rinviare la partita facendo pressione in lega di 1 settimana sperando… -