Inter, Zhang ce l'ha fatta: chiuso l'accordo per il finanziamento da 275 milioni di euro (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 21 maggio 2021 - E' la notizia che tutti i tifosi Interisti attendevano insieme a giocatori e allenatore. Il presidente Steven Zhang ce l'ha fatta, e al termine del processo di due diligence ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 21 maggio 2021 - E' la notizia che tutti i tifosiisti attendevano insieme a giocatori e allenatore. Il presidente Stevence l'ha, e al termine del processo di due diligence ...

Advertising

FBiasin : L’incontro tra #Conte e dirigenti dell’#Inter con Steven #Zhang è in programma domani pomeriggio (salvo slittamenti… - capuanogio : ?? Ufficiale la chiusura dell'accordo: #Oaktree entra nell'#Inter. L'ultima scommessa di #Suning e della famiglia… - capuanogio : ?? #Conte ha voglia di restare all'#Inter per inseguire la seconda stella e marchiare la storia del club. Entro dom… - profeta_78 : RT @MarcoZH11: 'Diamo per IMMINENTE la cessione dell‘Inter a BC Partners. Il simpatico Steven Zhang ha dovuto abbassare le sue pretese, ced… - infoitsport : Inter, UFFICIALE: è arrivato il finanziamento di Oaktree. 'Zhang continuerà a sostenere il club' -