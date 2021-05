Inter-Udinese, al Meazza 1000 tifosi per la festa scudetto dei nerazzurri (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Inter continua a festeggiare la vittoria dello scudetto e potrà farlo al meglio anche nell’ultima partita del campionato di Serie A contro l’Udinese. E’ stato un campionato dominato dalla squadra di Antonio Conte che merita il traguardo del primo posto. La Lega aveva chiesto una deroga per permettere la festa con la presenza dei tifosi, adesso è arrivata l’ufficialità. Nella giornata di ieri il presidente Paolo Dal Pino aveva dichiarato: “Speriamo di poter consegnare all’Inter il trofeo dello scudetto in presenza. Chiederemo almeno 1.000 spettatori”. La richiesta è stata accolta. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 maggio 2021) L’continua a festeggiare la vittoria delloe potrà farlo al meglio anche nell’ultima partita del campionato di Serie A contro l’. E’ stato un campionato dominato dalla squadra di Antonio Conte che merita il traguardo del primo posto. La Lega aveva chiesto una deroga per permettere lacon la presenza dei, adesso è arrivata l’ufficialità. Nella giornata di ieri il presidente Paolo Dal Pino aveva dichiarato: “Speriamo di poter consegnare all’il trofeo delloin presenza. Chiederemo almeno 1.000 spettatori”. La richiesta è stata accolta. L'articolo CalcioWeb.

