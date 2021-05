Inter Udinese, 4.500 tifosi fuori da San Siro: arriva l’ok della Prefettura (Di giovedì 20 maggio 2021) La Prefettura ha dato l’ok per la presenza di 4.500 tifosi fuori da San Siro prima di Inter-Udinese: i dettagli Contro l’Udinese sarà festa scudetto anche per i tifosi dell’Inter. È arrivato il via libera a 4.500 persone per l’evento organizzato dalla Curva Nord dell’Inter fuori da San Siro domenica 23 maggio. Lo ha reso noto la Prefettura in una nota, indicando come: «in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi in mattinata, sono state individuate delle misure di accompagnamento sulla falsariga di quanto già predisposto per l’8 maggio scorso. Presso lo Stadio Meazza è stata individuata un’area ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Laha datoper la presenza di 4.500da Sanprima di: i dettagli Contro l’sarà festa scudetto anche per idell’. Èto il via libera a 4.500 persone per l’evento organizzato dalla Curva Nord dell’da Sandomenica 23 maggio. Lo ha reso noto lain una nota, indicando come: «in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi in mattinata, sono state individuate delle misure di accompagnamento sulla falsariga di quanto già predisposto per l’8 maggio scorso. Presso lo Stadio Meazza è stata individuata un’area ...

Advertising

Inter : ?? | ALLENAMENTO Seduta di allenamento per i Campioni d'Italia in vista di #InterUdinese ?? - Gazzetta_it : #InterUdinese, accolta la richiesta della Lega: al Meazza mille tifosi #SerieA - SkySport : Inter-Udinese, ingresso consentito a 1000 ospiti: accolta richiesta Lega - ariolele : RT @Inter: ?? | ALLENAMENTO Seduta di allenamento per i Campioni d'Italia in vista di #InterUdinese ?? - zazoomblog : Calcio: Serie A 1.000 spettatori per Inter-Udinese - #Calcio: #Serie #1.000 #spettatori -